Assaí oferece mais de 120 vagas de trabalho para as lojas de Campo Grande

Divulgação/ Açaí

O Assaí Atacadista, um dos maiores empregadores privados do Brasil, está com mais de 120 vagas de trabalho abertas nas para as cinco lojas localizadas em Campo Grande.



Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Entre as principais oportunidades oferecidas, estão vagas para o cargo de Operador(a) de loja e Operador(a) de caixa. Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.gupy.io para o cadastro é necessário ter em mãos CPF, número de telefone e contar com um endereço de e-mail atualizado.



Os(as) candidatos(as) devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.



Sobre o Assaí Atacadista



O Assaí Atacadista é uma Corporation (empresa sem um único controlador) que opera no setor de atacarejo há 50 anos e a rede alimentar com a maior presença nos lares brasileiros (NielsenIQ Homescan). É uma das maiores varejistas nacionais, tendo registrado faturamento de R$ 72,8 bilhões em 2023. Nascido em São Paulo (SP), atende comerciantes e consumidores(as) que buscam maior economia seja comprando a varejo ou a atacado.



As ações do Assaí são as únicas de uma empresa somente de atacarejo negociadas na B3 (ASAI3). Atualmente, tem mais de 300 lojas em todas as regiões do país (24 Estados + DF) e mais de 85 mil colaboradores(as), sendo eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela Great Place to Work (GPTW). Reconhecida pelo seu forte trabalho social, conta com o Instituto Assaí, que, desde 2022, atua com ações de impacto social nas frentes de apoio ao empreendedorismo, incentivo ao esporte e segurança alimentar.



O Assaí é a melhor empresa de Atacado e Varejo do Melhores e Maiores 2024 da Exame e a marca mais lembrada do varejo físico e digital, segundo o Branding Brasil. A Cia é ainda o único varejista alimentar no top 10 da carteira IDIVERSA B3, que reconhece as empresas de capital aberto com os melhores indicadores em diversidade racial e de gênero.



