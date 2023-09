Atendimento da Casa da Saúde ganha horários especiais no Albano Franco

A população que desejar atendimento da Casa da Saúde deverá se atentar a algumas mudanças que acontecem a partir desta quarta-feira (27), com a primeira delas sendo o local. Agora, o serviço passa a ser realizado no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.

Haverá mudança também nos horários de atendimento. Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a Casa da Saúde atenderá em horário especial nos dias 27, 28 e 29 com a distribuição de senhas das 7 horas às 18 horas.

A entrega de senhas de protocolo para pacientes novos será das 7h às 15h.

Para ajudar a população, a Casa da Saúde terá expediente especial para atendimento no próximo sábado (30), com a distribuição de senhas das 7 horas às 11 horas. E senhas para protocolo de pacientes novos das 7 horas até às 10 horas.

No dia 2 de outubro, a Casa da Saúde retornará com o horário normal de atendimento das 7 horas às 16 horas, com entregas de senha para o atendimento das 7 horas às 15h30. Para atendimento de protocolo, o primeiro cadastro, as senhas são distribuídas das 7 horas às 10 horas e das 13 horas às 15 horas.