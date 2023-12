Atiradores invadem condomínio perseguindo morador na Capital

Wesley Ortiz - Reprodução TopMídiaNews

Moradores de um condomínio no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, acordaram com tiroteio no local, na manhã de hoje, 24. Os disparos teriam sido executados por dois homens que estavam em um moto.

O alvo dos disparos seria um morador do condomínio que estava em um veículo Honda HR-V preto.

Segundo testemunhas, mais de 40 disparos foram efetuados no local. O tiroteio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque.

Conforme as primeiras informações, não há feridos e nenhum dos tiros foram disparados pela polícia.

A motivação do ataque segue sendo investigada. Suspeitos estão foragidos