Atropelamento na Ernesto Geisel deixa um morto e outro ferido em Campo Grande

De acordo com informações da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu quando um veículo de passeio trafegava pela Ernesto Geisel, no sentido norte-sul, e atingiu três pedestres que cruzavam a via pela faixa, no sentido leste-oeste.

Um grave atropelamento registrado na madrugada deste domingo (3) resultou na morte de um homem de 35 anos e deixou outro, de 28 anos, gravemente ferido, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta de 00h30, no cruzamento da Avenida Presidente Ernesto Geisel com a Rua Bom Sucesso, na região central da cidade.

O impacto resultou em óbito imediato de uma das vítimas e ferimentos graves em outra, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa. A terceira pessoa que atravessava a via não sofreu ferimentos.

No momento do acidente, as vítimas retornavam de uma festa. O condutor do carro permaneceu no local, realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool, e precisou de atendimento médico, pois passou mal após o ocorrido. No entanto, os bombeiros constataram que ele não precisava ser encaminhado ao hospital.

No banco do passageiro do veículo seguia uma jovem, que também não se feriu. Uma testemunha que aguardava o sinal abrir na Rua Bom Sucesso presenciou o atropelamento e prestou esclarecimentos à polícia.

Equipes da perícia, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) e do Batalhão de Trânsito estiveram no local para os levantamentos necessários. Após os trabalhos periciais, o veículo foi liberado à responsável legal.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A investigação será conduzida pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente.

