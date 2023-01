Babá dá tapa no rosto criança que cai e bate a cabeça na Capital

Wesley Ortiz - TopMídiaNews

Uma adolescente de 17 anos, que estava trabalhando como babá, foi denunciada pela mãe de duas crianças após bater no rosto do menino de apenas cinco anos.

O caso foi registrado hoje (13) em Campo Grande.

De acordo com as informações divulgadas em boletim de ocorrência, a mãe, uma jovem de 27 anos, contratou a adolescente para “cuidar” das duas crianças, o menino de cinco anos e uma menina de 2 anos, devido as férias escolares.

Porém, há alguns dias, o menino começou a reclamar que a babá deixava ele de castigo sem motivos e outras privações.

Ainda segundo a mãe, ao buscar o filho ontem (12) na casa da babá, ela percebeu que ele estava diferente e insistiu em saber o que tinha acontecido.

O menino, então, contou que a adolescente deu um tapa em seu rosto que foi tão forte que deixou marcas.

Em depoimento especial, a criança contou que o tapa que levou fez com que ele caísse e batesse a cabeça no chão.

Diante dos fatos, a mãe procurou a delegacia e o caso foi registrado na DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) como maus tratos.