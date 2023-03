'Bahiano', o Rei do Caldo de Piranha, morre aos 74 anos

Chefe "Bahiano" morreu em Campo Grande / Redes Sociais

O chefe de cozinha, Antônio Correia da Silva, conhecido como "Bahiano", morreu aos 74 anos, em Campo Grande. O chefe ficou famoso por divulgar a gastronomia de Bonito e de Mato Grosso do Sul. Era chamado de "Rei do Caldo de Piranha", seu principal prato.

A notícia da morte de "Bahiano" foi divulgada pelo colunista Bosco Martins em sua rede social.

O chefe era servidor do Estado há décadas e fazia trabalhos pela Fundação de Turismo de MS.

O apelido do chefe leva a letra "h" na grafia e foi dado após anos vivendo em Campo Grande. Ele é natural da Bahia, nascido na cidade de Mata de São João.

Bahiano adotou a receita do caldo de piranha para a vida e dizia que vinha há 40 anos aperfeiçoando sua técnica no prato típico do MS. "Certamente, essa é a mesma receita que ele adotou para a vida. Deixando um enorme vazio entre seus amigos e familiares e para a gastronomia. Descanse em paz, amigo!", finalizou o colunista homenageando o amigo.