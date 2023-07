Baixa em estoque liga o alerta na Rede Hemosul; saiba como e onde doar

O estoque de sangue segue sendo um problema nas unidades da Rede Hemosul - MS. A situação é grave para os tipos “O” positivo e negativo. No primeiro quadrimestre de 2023, a instituição coletou em média 4.368 bolsas de sangue, quando o ideal seria ter aproximadamente 5.300 no estoque. É necessário que a população tenha consciência da importância de doar sangue, qualquer que seja a tipagem. A doação pode salvar vidas.

No fim do mês, completa um ano que a primeira etapa do “Selo Conexão Hemosul – empresa/instituição em parceria com a vida" foi lançada. O objetivo deste marco é fortalecer o relacionamento institucional e homenagear as organizações sul mato-grossenses que tenham como foco a responsabilidade social frente às questões de doação de sangue e medula óssea. Com a ajuda de organizações, é possível que esta situação melhore ao longo do tempo, através de campanhas incentivadoras para doação de sangue ou através de apoio financeiro e técnico.

Na Capital, além do Hemosul Coordenador, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional. No interior, as unidades coletoras funcionam nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. A rede também possui unidades de armazenamento e distribuição em Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado.