Bandido invade casa para roubar, tenta incendiar local e é preso por policiais de folga

Mangueira do botijão foi cortada na intenção de incendiar a casa / Campo Grande News, Divulgação

Um homem de 34 invadiu uma casa para roubar no Jardim Vida Nova, em Campo Grande. Na residência estava uma mulher de 27 anos e mais duas crianças. O bandido tentou incendiar a casa, mas foi contido por policiais. O crime ocorreu na noite de ontem (5).

Armado com uma faca, o bandido invadiu a casa da vítima com a intenção de roubar. Ao perceber a presença do criminoso no imóvel, a mulher começou a gritar por socorro.

Neste momento, dois policiais de folga que passavam pelo local escutaram gritos e tentaram entrar na residência, mas foram impedidos pelo criminoso, que colocou a geladeira escorada na porta da cozinha.

Segundo o Campo Grande News, o bandido tentou fazer a mulher e seus filhos reféns, mas a vítima conseguiu se esconder debaixo da cama de um dos quartos.

Como não conseguiu encontrar a jovem, o suspeito cortou a mangueira do botijão de gás e tentou incendiar a residência utilizando um isqueiro.

Foi neste momento que os policiais arrombaram a porta.

Um dos policiais colocou o botijão no quintal da casa para evitar que ele explodisse, enquanto o outro militar resgatou as vítimas.

O suspeito, então, subiu pelas paredes da casa, quebrou o telhado e fugiu pulando para residências vizinhas.

Os policiais acionaram o apoio de uma equipe que estava de plantão, o quarteirão da casa foi fechado e, após bastante tempo, o bandido foi capturado.

Os militares tiveram que utilizar munição de impacto controlado para impedir a fuga do criminoso.

Como o criminoso foi ferido, ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia com lesões nas costas, no cotovelo direito e na mão esquerda.

Após receber atendimento médico, foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol.

O homem foi autuado pelo crime de roubo, em que violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

O bandido tem passagens pelos crimes de roubo qualificado, se da violência resulta em morte, violação de domicílio, lesão corporal, perturbação do sossego, receptação, resistência, furto, desobediência, embriaguez e tentativa de homicídio.