Batendo em mulher, homem foi espancado em Campo Grande

Marcos Maluf, Campo Grande News

Um homem de 37 anos, flagrado batendo em uma mulher, ficou gravemente ferido e sem conseguir falar após ser espancado por outro homem de 36 anos, na madrugada deste domingo (7), no Bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

Conforme o Campo Grande News, o caso aconteceu nas proximidades da Rua Mitsyo Aratani.

Testemunhas contaram que o homem foi defender uma mulher, quando acabou ferido por vários golpes de faca.

Na briga, o agressor também sofreu ferimentos e não conseguia falar.Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa.

A mulher que era agredida não foi localizada. No hospital, os policiais que atenderam a ocorrência foram informados pelo médico de que os dois continuavam internados com várias lesões.

O homem que agredia a mulher sofreu ferimentos no rosto, na mandíbula e nos olhos, mas estava estável. Ele foi preso em flagrante e após receber alta será levado para a delegacia. A testemunha, que defendeu a mulher, estava em estado grave com lesões de perfurações profundas de faca no abdômen, cotovelo esquerdo, punho direito e pescoço. O caso segue sob investigação policial.