Bêbado, motorista causa acidente ao invadir preferencial em Campo Grande

Motorista, de 46 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado e causar um acidente de trânsito envolvendo mais dois veículos na noite desta quinta-feira (31) na Avenida Professor Luis Alexandre de Oliveira, conhecida como Via Park, em Campo Grande.

O condutor detido estava em um Volkswagen Gol e tentou fazer uma conversão à esquerda ao sair da Via Park para acessar a rua Ivan Fernandes Pereira. Porém, ele não respeitou a sinalização do 'Pare', furando a preferencial e provocando o acidente.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os outros veículos envolvidos no acidente eram um Jeep Compass conduzido por uma mulher, de 32 anos, e um Chevrolet Vectra conduzido por um homem, de 31 anos. Ambos estavam no sentido do shopping ao bairro, quando sofreram o acidente.

Quando houve o impacto, o Gol acabou rodando na pista, mas nenhum dos motoristas ficaram feridos. Ao ser abordado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, foi visualizado que o condutor estava com a fala pastosa, olhos vermelhos e estava totalmente sem noção de como havia ocorrido o acidente.

Ele passou pelo teste do bafômetro tendo o teste dado positivo com valor de 1,07 mg/l de teor alcoólico. Os outros dois condutores também fizeram o teste, mas nada foi constatado.

Ainda conforme o registro policial, o Vectra foi recolhido para o pátio do Detran-MS, pois estava com a documentação irregular. Os demais carros foram guinchados, pois nenhum apresentava condições suficientes de trafegar.

O caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.