Bebê cai em vaso sanitário e mãe o joga em fossa na Capital

Caso foi registrado na Cepol

A morte de um recém-nascido está sendo investigada pela Polícia Civil em Campo Grande. A mãe informou ter entrado em trabalho de parto, percebido que o bebê estava morto e entao, o jogou em uma fossa.

Conforme o Campo Grande News, a Polícia Militar foi acionada pela psicóloga da maternidade Cândido Mariano, localizada no Centro de Campo Grande, que informava suspeitar de aborto.

A profissional contou que uma paciente chegou no hospital pedindo socorro, pois estava grávida, mas a equipe médica não encontrou o feto.

A mãe contou à PM que há mais de 20 dias entrou em trabalho de parto com dores muito fortes na chácara onde mora. Quando sentou no vaso sanitário, disse que teve expulsão do feto e placenta "já em óbito com cor arroxeada e cheiro muito forte", detalha o boletim de ocorrência. A mulher, então, jogou em uma fossa.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na delegacia como "aborto provocado pela gestante com ou sem consentimento". A mãe ficou sob cuidados médicos no hospital.