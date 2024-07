Bebês e idosa são socorridos por inalarem fumaça de incêndio

Paulo Francis, Campo Grande News

Dois bebês de seis meses e uma idosa de 85 anos precisaram ser hospitalizados devido a grande quantidade de fumaça que inalaram no incêndio da Aldeia Água Bonita, em Campo Grande. A informação foi confirmada na manhã deste sábado (27), pelo superintendente da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Artêmio Miguel.

A idosa está internada no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia. Já os dois bebês foram encaminhados para a Santa Casa, conforme o Campo Grande News. “Por conta da inalação de fumaça, a equipe médica avaliou a necessidade de eles permanecerem internados”, explicou o superintendente.

Segundo Artêmio 47 pessoas foram acolhidas no abrigo temporário montado pela SAS no Poliesportivo Tarsila do Amaral, totalizando 10 famílias, sendo dos acolhidos, 13 são mulheres, 8 homens, 7 adolescentes e 19 crianças.

Incêndio - O fogo começou por volta das 12h desta sexta-feira (26). Quatro equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar as chamas. Os moradores da aldeia afirmam que um homem com roupa branca ateou fogo no mato próximo. Os bombeiros ainda investigam a causa.

Ao todo, 700 famílias das etnias terena, kadiwéu e guarani-kaiowá moram no local, que continua sem energia. Famílias atingidas serão levadas para o Parque Tarsila do Amaral.

A prefeita Adriane Lopes foi até o local. Ela ressaltou que dará todo suporte para abrigar os atingidos. "Estamos averiguando os danos, nossas equipes estão aqui, até agora detectamos quatro casas atingidas, mas o fogo ainda não cessou. Assim que tiver todo levantamento vamos dar todo suporte necessário”, disse.