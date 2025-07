Biblioteca promove peça gratuita para a criançada neste sábado

Divulgação

Neste sábado, 26 de julho, a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, ligada à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realiza uma apresentação especial para o público infantil: a peça teatral “Chapeuzinho Vermelho”, encenada pela divertida Turma do Bolonhesa. A sessão tem início às 14 horas, com entrada gratuita. As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

De acordo com o coordenador da biblioteca, Aparecido Melchíades, a ação visa oferecer entretenimento durante as férias escolares e incentivar a visitação à biblioteca. “É uma oportunidade para as crianças conhecerem esse espaço de cultura e também se divertirem com uma peça leve e cheia de humor. A biblioteca estará aberta das 7h30 às 17h30 e teremos esse momento especial à tarde”, comentou.