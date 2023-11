Bioparque será ponto de arrecadação de brinquedos

Bruno Rezende

Bioparque Pantanal aderiu à campanha ‘Caixa Encantada’, do Governo de Mato Grosso do Sul, que tem o objetivo de tornar mais feliz o Natal de crianças carentes. Até o próximo dia 10 de dezembro, o maior aquário de água doce do Mundo será ponto de arrecadação de brinquedos que serão doados para crianças de todo o Estado.

No lançamento da campanha, que tem a primeira-dama, Mônica Riedel como madrinha, foram contabilizados 2,5 mil itens doados, e a meta para este Natal é ultrapassar o número de mais de 26 mil brinquedos arrecadados no ano passado. Colaboradores e visitantes do Bioparque Pantanal poderão participar desta campanha de solidariedade trazendo brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação.

"A campanha Caixa Encantada já nasceu unindo servidores e forças para garantir um fim de ano lúdico e cheio de diversão para crianças atendidas por diversas instituições em todo o Mato Grosso do Sul. Cada ponto de arrecadação é um aliado para que possamos levar alegria e encantamento para essas crianças e só posso agradecer a dedicação e o empenho de todo o time do Bioparque, em nome da Maria Fernanda, para fortalecer essa corrente, entre os visitantes e os servidores".

Durante todo o período da campanha, o Bioparque terá banners informativos, adesivos e as próprias “caixas encantadas” utilizadas para receber as doações. Os colaboradores do complexo estão aptos a orientar os visitantes sobre a participação.

“O Bioparque Pantanal é um espaço de conhecimento, lazer, ciência e, principalmente, de união e solidariedade. Por este motivo, sentimos muito orgulho em novamente participar desta ação que vai tornar o Natal das crianças carentes mais alegre. Convidamos nossos turistas e colaboradores para juntos levarmos esta magia natalina as crianças”, comentou a diretora-geral do complexo, Maria Fernanda Balestieri.