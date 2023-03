Bioparque Pantanal celebra primeiro ano com evento de pesquisa e tecnologia

As visitas durante o período de 28 a 31 de março serão exclusivamente por meio de agendamento prévio / Divulgação

Em comemoração ao aniversário de um ano do Bioparque Pantanal na próxima terça-feira (28), o empreendimento realiza de 28 a 31 de março, a I Jornada de Pesquisa e Tecnologia no maior complexo de água doce do mundo.

Com a temática “Sustentáveis, sociais, educacionais e inovação”, o evento considera o sucesso de público nacional e internacional e os resultados positivos em todos os pilares que sustentam as ações realizadas e projetos desenvolvidos no primeiro ano de funcionamento.

O evento será restrito ao público inscrito via plataforma da EscolaGov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

De caráter técnico-científico, a jornada pretende promover integração e intercâmbio de conhecimento com pesquisadores e instituições parcerias em torno dos pilares do complexo, sendo eles a pesquisa, conservação, educação ambiental, inclusão, tecnologia e inovação e lazer.

A programação conta com atividades culturais, exposições, inaugurações, lançamento, mesas redondas, minicursos, palestras, painéis e oficinas. Além disso, o evento trará apresentação de trabalhos e os avanços tecnológicos dos projetos de pesquisa desenvolvidos por colaboradores, pesquisadores e instituições científica/tecnológicas, e, diversas áreas do conhecimento.

Durante a realização do evento serão inaugurados novos espaços voltados a pesquisa e desenvolvimento tecnológico dentro do complexo do Bioparque Pantanal, sendo eles o CCPN (Centro de Conservação de Peixes Neotropicais) e o

Circuito Sustentável de Aquaponia. A programação também conta com o lançamento do Alfabeto do Clubinho Pantaneiros, voltado para Educação Ambiental.

O público inscrito ainda participa de uma palestra com o arquiteto Rodrigo Ohtake, filho do arquiteto projetista do empreendimento, no dia 28 de março, pela manhã. Representantes dos maiores e mais renomados aquários do Brasil também estão confirmados.

Visitas durante os dias de evento

Em razão das ações comemorativas, as visitas durante o período de 28 a 31 de março serão exclusivamente por meio de agendamento prévio pelo site oficial do complexo e destinadas a instituições, com exceção do dia 30 (quinta-feira), que o local receberá o público-geral, também por agendamento. A direção ressalta que nesses dias não haverá vagas para cadastro local.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas através do catálogo de cursos da EscolaGov pelo link http://www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov/Home/DetalhesEvento/1876. A carga horária será de 30 horas, com certificado.