Bioparque Pantanal prorroga as inscrições para o Clube de Ciências

Gabriela Almeida

O Bioparque Pantanal estendeu o prazo de inscrições para a terceira edição do projeto Clube de Ciências. Inicialmente previstas para se encerrar em 8 de maio, as inscrições agora podem ser realizadas até o dia 19 de maio, diretamente no site oficial do Bioparque.

Voltado para alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas, o Clube de Ciências tem como principal objetivo aproximar os estudantes dos temas ligados à sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e iniciação científica. A iniciativa oferece uma experiência prática e enriquecedora, com atividades desenvolvidas dentro do Bioparque e acompanhadas por sua equipe técnica especializada.

Podem participar grupos formados por até cinco alunos, acompanhados por no máximo dois professores orientadores. Para concorrer, é necessário que os estudantes estejam regularmente matriculados e demonstrem interesse e disponibilidade para se envolver com os temas propostos pelo projeto.

Com a prorrogação do prazo, o Bioparque amplia a oportunidade de mais jovens explorarem o universo da ciência em um ambiente que une conservação, educação e conhecimento.