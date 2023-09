Blitz leva orientações sobre bem-estar animal, adoção responsável e vacinação de pets na Capital

Divulgação

A população que vive na região das Moreninhas, em Campo Grande, vai receber uma blitz educativa no dia 17 de setembro - das 8h às 11h - realizada pela Assessoria de Defesa e Proteção da Vida Animal. A proposta é entregar material de orientação sobre bem-estar animal, e orientar sobre a importância da adoção responsável de animais domésticos.

Em parceria com a CAB (Central de Apoio aos Bairros), a assessoria ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), vai trabalhar a conscientização contra maus-tratos e o que cada um pode fazer pelos animais domésticos.

“Vamos falar sobre a posse responsável de pets e conscientizar os moradores sobre a importância do bem-estar animal, visto que na região existem muitos animais de rua”, disse o assessor especial de Defesa e Proteção Animal, Carlos Eduardo Rodrigues.

Além da Setescc, também estarão presentes o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), com serviços de microchipagem, testagem rápida para leishmaniose e vacinação antirrábica, além da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) de Campo Grande.

Nascido e criado nas Moreninhas, o presidente da CAB, Rodrigo Martins fala da necessidade de levar informação e serviços para a população e seus animais domésticos. “Esta blitz vem para conscientizar, educar, trazer atendimento, vacinação e, de certa forma explicar para a população a importância do bem-estar animal. Será falado sobre abandono, possíveis doenças e como devemos primar pelo cuidado animal”.

A blitz educativa será realizada no dia 17 de setembro (domingo), das 8h às 11h, na Rua Anacá - na esquina com a Rua Barueri, região das Moreninhas.

Assessoria de Defesa e Proteção da Vida Animal

Desde a sua criação, em março de 2023, a Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal, pasta ligada à Setescc, tem como missão gerir políticas públicas que garantam os direitos de proteção à vida aos animais domésticos e em situação de rua.

No Estado existem diversas organizações não governamentais que atuam com as práticas de proteção aos animais domésticos, combate ao abandono e maus-tratos, no entanto, é a primeira vez que o Executivo Estadual insere em sua estrutura básica um setor com este foco.

Depois de realizar o diagnóstico para compreender a real situação de animais domésticos e de rua no Estado, além das demandas de entidades e a potencial proliferação de zoonoses, a assessoria apresenta o Programa Estadual de Políticas Públicas para a Proteção Animal.

A proposta é trabalhar as diretrizes de controle populacional e de zoonoses e combate aos maus-tratos e abandono. O programa propõe regulamentar as políticas de proteção aos animais, além de trazer o diagnóstico da realidade de Mato Grosso do Sul.