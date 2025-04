Bloqueio do MST na BR-163 provoca congestionamento de até 7 km em Campo Grande

Marcos Maluf/ Campo Grande News

Um protesto organizado por integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) interdita desde as 5h30 da manhã desta quarta-feira (30) um trecho da BR-163, na altura do km 466, em Campo Grande. A manifestação, que reivindica avanços na reforma agrária, gerou congestionamentos de 7 quilômetros no sentido norte e 5 quilômetros no sentido sul da rodovia.



Segundo o portal Campo Grande News, concessionária responsável pela rodovia, o bloqueio é realizado com pneus e galhos queimados, impedindo completamente a passagem no trevo. Apenas veículos com idosos, crianças a caminho da escola e ambulâncias estão sendo autorizados a passar.



Durante o protesto, os manifestantes entoam palavras de ordem como “reforma agrária” e “pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com formiga, não atiça o formigueiro”. A coordenação do MST afirma que cerca de 600 pessoas participam do ato e que outras manifestações também ocorrem em frente à sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) na capital.



Douglas Cavalheiro, integrante da coordenação estadual do MST, declarou que o movimento é composto por 10 organizações sociais e que os protestos vêm sendo realizados desde a semana passada. “Estamos há três dias nos manifestando, esperando resposta do Incra nacional e do ministro Paulo Teixeira. Queremos agenda com eles, estamos enjoados de conversar com a superintendência do Incra estadual”, afirmou. Ele também criticou a ação da Tropa de Choque durante a retirada de assentados em Dourados, ocorrida no domingo (30).



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a manifestação. A agente Laís Alonso afirmou que a ação segue pacífica e que a prioridade é garantir o tráfego de veículos em casos de urgência. “Por enquanto vamos garantir que passe quem precisa, em caso de urgência, para não ter briga, nem violência”, disse. Um reforço de policiamento foi solicitado e está a caminho do local.



O Corpo de Bombeiros também está presente, mas não realizou o combate ao fogo nos bloqueios por precaução. O subtenente Glaucio Santana informou que a medida visa evitar reações mais intensas por parte dos manifestantes. “Nossa segurança é o pessoal da PRF, são forças conjuntas e eles pediram a gente aguardar a negociação. Não podemos correr o risco de apagar o fogo e os ânimos ficarem ainda mais aflorados”, explicou.



Motoristas que passam pela rodovia relatam transtornos. O técnico de instalação Cleverton Mendonça, de 28 anos, disse que foi surpreendido pelo protesto ao tentar chegar à Chácara das Mansões. “Acordei cedo e estão impedindo meu direito de ir e vir, como cidadão”, reclamou. Já o entregador Roberto Vargas, de 64 anos, que seguia para Angélica, disse estar preocupado com possíveis bloqueios em rotas alternativas. “Parei aqui 5h da manhã, atrasa tudo. Estou pensando em pegar a rota pela 040, mas tenho medo de estar bloqueada também”, afirmou.



A CCR MSVia não divulgou rotas alternativas até o momento, mas orienta os motoristas a entrarem em contato com o Disque CCR pelo telefone 0800 648 0163, que também funciona como canal de atendimento via WhatsApp.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!