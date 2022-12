Bombeiros começam buscas por adolescente desaparecida próximo de córrego

Equipe continua buscas mesmo durante temporal na cidade / Foto: Thalya Godoy, Midiamax)

O Corpo de Bombeiros utiliza drone e mergulhadores nas buscas por uma adolescente de 14 anos que desapareceu na região do Bairro Canguru em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (28). Há um córrego nas proximidades do local onde ela sumiu no início da tarde.

De acordo com o Jornal Midiamax, a Polícia Militar também auxilia nas buscas na área de mata. Familiares contaram que a menina faz tratamento com psicólogo e toma remédios. A vítima estaria de férias e passando o período na casa da irmã e do cunhado, quando desapareceu por volta das 13h.



Às margens do córrego um chinelo que seria da vítima foi encontrado pelo polícia.