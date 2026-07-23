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Trânsito

Caminhão carregado com carne tomba em rotatória no macroanel de Campo Grande

Motorista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa; carga seguia para Dois Irmãos do Buriti

Redação O Pantaneiro

Publicado em 23/07/2026 às 11:13

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Com o tombamento, houve derramamento de óleo na faixa da direita da rotatória / Midiamax/Pietra Dorneles

Um caminhão-baú carregado com carne de frango e embutidos tombou na madrugada desta quinta-feira (23) em uma rotatória do macroanel de Campo Grande, no acesso à BR-262, nas proximidades do Núcleo Industrial. O motorista, de 42 anos, ficou ferido e foi encaminhado para a Santa Casa. O auxiliar que o acompanhava não sofreu ferimentos.

Segundo informações do Jornal Midiamax, o acidente ocorreu por volta das 4h30, quando o veículo seguia pela Avenida Duque de Caxias com destino a Dois Irmãos do Buriti. Ao chegar à rotatória, o condutor acabou avançando sobre o canteiro central, onde o caminhão tombou.

De acordo com o auxiliar, que preferiu não se identificar, a iluminação pública no trecho era insuficiente, o que teria dificultado a visualização da pista durante a madrugada. O motorista, que já apresentava problemas na coluna, foi levado ao hospital para avaliação médica.

Com o tombamento, houve derramamento de óleo na faixa da direita da rotatória. A Polícia Militar de Trânsito acompanhou a ocorrência e avaliou a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros para realizar a limpeza da pista.

Apesar da interdição parcial da via, o trânsito permaneceu fluindo normalmente. Outro caminhão foi enviado ao local para realizar o transbordo da carga e dar continuidade ao transporte dos produtos.

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