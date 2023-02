Caminhão-guincho atropela e mata criança

Criança morreu atropelada / Nathalia Alcântara/Jornal Midiamax

Motorista de caminhão-guincho, atropelou e matou um menino de 9 anos, no final da tarde desta quarta-feira (8) no Bairro Pioneiros, em Campo Grande. O veículo seria do tio da criança.

Conforme o Midiamax, o acidente aconteceu na rua 13 de Novembro, próximo à Rua Bernardo Guimarães. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da viatura.

As primeiras informações são de que o tio e o menino sempre brincavam juntos com o caminhão e, por motivo ainda não confirmado, a criança acabou atropelada.

Familiares da vítima estão no local em choque, o tio do menino está sendo ouvido pela Polícia Militar. Uma equipe do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) também no local.

Socorristas do Corpo de Bombeiros Militar foram ao local com unidade de resgate avançado e equipe de moto socorrista. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado na tentativa de socorrer o menino.