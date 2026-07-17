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Acidente

Caminhoneiro de 72 anos morre após capotamento em acesso à BR-163

Passageiro ficou gravemente ferido e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 09:33

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Caminhão tombou em uma vala localizada no canteiro central da rodovia / Midiamax/Pietra Dorneles

Um caminhoneiro de 72 anos, identificado como Paulo Mariano, morreu após o caminhão que conduzia capotar no trevo da MS-010, acesso à BR-163, em Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (17). Um passageiro, de aproximadamente 50 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para a Santa Casa.

Segundo o Midiamax, o acidente aconteceu quando o motorista seguia pela MS-010 e tentou acessar a BR-163. Durante a manobra, ele teria perdido o controle da direção ao não conseguir contornar a curva. Ainda conforme as informações, um dos pneus atingiu a guia às margens da pista e estourou, fazendo com que o veículo capotasse.

O caminhão tombou em uma vala localizada no canteiro central da rodovia, ficando com as rodas voltadas para cima. Apesar da gravidade do acidente, o trânsito na região não precisou ser interditado.

O veículo transportava uma carga de sal mineral, embarcada em uma empresa de Campo Grande com destino ao município de São Gabriel do Oeste. O passageiro era o responsável pelo descarregamento.

Com o impacto, os dois ocupantes ficaram presos às ferragens. O caminhoneiro morreu ainda no local, enquanto o passageiro foi resgatado em estado grave, apresentando fratura exposta em um dos braços. Para retirar as vítimas da cabine, as equipes de resgate utilizaram equipamentos de desencarceramento.

Equipes da concessionária responsável pela administração da BR-163 atenderam a ocorrência e permaneceram no local até a remoção do caminhão, realizada com o auxílio de um guincho. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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