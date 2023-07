Caminhoneiro morto em capotamento na BR-060, em Campo Grande, tinha 50 anos

Foi identificado como Hilton Crivelari Ortiz, de 50 anos, o caminhoneiro que morreu na noite desta segunda-feira,17, em um capotamento na BR-060, no trecho entre o Indubrasil e Rochedo, em Campo Grande. Ele ficou preso nas ferragens do veículo e não resistiu aos graves ferimentos que sofreu no acidente.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o motorista carregava cerca de 30 toneladas de milho em direção ao Indubrasil, quando perdeu o controle da direção e caindo em uma ribanceira. Ele havia saído de Rochedo.

Por conta da dinâmica, Hilton ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local do acidente, mas nada pode ser feito, pois a vítima não aguentou a 'força-tarefa' para retirá-lo do local, falecendo ainda dentro do veículo.

Os militares chegaram a procurar algo que pudesse identificar o homens, mas nada foi encontrado. Equipe da Polícia Militar esteve no local até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal), fazendo o isolamento da área.

Uma guarnição de salvamento ficou no local do acidente, para auxiliar na retirada do condutor das ferragens.