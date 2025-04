Campanha arrecada fundos para medicação de quimioterapia de Thiago Lobo

Como forma de expressar a gratidão por cada contribuição, Thiago preparou um sorteio especial com prêmios.

Em meio a tempos de desafios, a união e o apoio da comunidade se revelam essenciais para transformar vidas. Thiago Lobo, conhecido na região por sua paixão pelas Kombis e presença constante nos encontros de carros, enfrenta atualmente uma dura batalha contra o câncer. O tratamento que ele precisa envolve a quimioimunoterapia com a medicação de alto custo, o Bevacizumabe (Simbeva).



Cada infusão do medicamento tem o valor de R$4.570,00, com duas aplicações mensais, por um período de seis meses. Somando tudo, o custo total alcança R$54.870,00 – um valor que foge à realidade de muitas famílias, mas que, com a ajuda da solidariedade, pode se tornar uma esperança de cura e recuperação.



Ajuda e Amor



A família, os amigos e a comunidade de Campo Grande se unem em prol de Thiago. “Qualquer quantia doada representa um voto de fé e um gesto de carinho que pode transformar este quadro difícil em uma vitória,” comenta um dos amigos próximos. E é por essa razão que hoje, todos os corações solidários são convidados a contribuir com o que puderem para que Thiago possa ter acesso à medicação necessária para continuar seu tratamento e lutar contra a doença.



Como contribuir



As doações podem ser realizadas através dos seguintes canais:

Banco do Brasil

Agência: 2916-5

Conta Corrente: 123.619-9

Nome: Thiago Ramses Araujo Costa Lobo

CPF: 009.741.901-01



PIX: 67-99220-9495



Agradecimento



Como forma de expressar a gratidão por cada contribuição, Thiago preparou um sorteio especial com prêmios incríveis:



Uma linda bolsa da marca "Jajá faz crochê"



Uma limpeza de pele e design de sobrancelhas no Espaço Libélulas



Um kit de facas de pesca inox



Uma panela frigideira wok de 32cm



Um celular smartphone Redmi 14C



Corrente de Amor



Thiago Lobo sempre foi conhecido por seu sorriso contagiante e pela alegria ao volante de suas queridas Kombis. Hoje, mais do que nunca, ele precisa do apoio e da solidariedade de todos para seguir firme em sua luta pela vida.



Cada doação, não importa o valor, é um gesto que renova a esperança e fortalece o espírito de comunidade. Vamos juntos mostrar que, unidos, somos mais fortes!

