Campanha reforça importância de cuidar diariamente da saúde mental

Freepik

No mês de janeiro, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), destaca a importância do cuidado com a saúde mental de pacientes, acompanhantes e trabalhadores. A iniciativa faz parte da campanha nacional Janeiro Branco, que visa sensibilizar sobre a relevância de práticas diárias para o equilíbrio psicológico e a prevenção de doenças emocionais.

Questões como estresse, ansiedade e dificuldades emocionais podem afetar a vida de qualquer pessoa. Por isso, é importante adotar hábitos saudáveis que promovam o autocuidado e o equilíbrio mental. Assim, a mobilização convida todos a refletirem sobre suas emoções e a importância de buscar um estilo de vida saudável, que inclui momentos de relaxamento, atividades prazerosas e apoio emocional.

Durante o ano inteiro, o Humap-UFMS reforça que cuidar da saúde mental é essencial para tratar doenças emocionais, promover o bem-estar e melhorar a qualidade de vida. “Assim como cuidamos do corpo, é fundamental cuidar da mente, reconhecendo que nosso bem-estar psicológico influencia todas as áreas da vida, desde os relacionamentos até o desempenho profissional”, destaca Thiago Ayala, psicólogo da unidade.

“No ambiente hospitalar, por exemplo, promover essa conscientização pode fazer a diferença tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, que frequentemente lidam com altos níveis de estresse. De forma geral, a campanha ‘Janeiro Branco’ nos convida a refletir sobre nossas emoções, criar estratégias para lidar melhor com os desafios e, principalmente, buscar ajuda profissional quando necessário, sem preconceitos. É essencial para conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde mental e emocional”.

Janeiro Branco

A saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de lidar com os desafios da vida, ser produtivo e contribuir para a sociedade. Cuidar da saúde mental vai além de tratar doenças emocionais, sendo necessário adotar práticas diárias que favoreçam o equilíbrio psicológico e o bem-estar emocional.

Criada em 2014, a campanha Janeiro Branco visa conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde mental, incentivando a população a refletir sobre suas emoções e buscar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Dicas para manter a saúde mental em dia

Praticar atividades físicas regularmente para reduzir o estresse e melhorar o humor;

Estabelecer uma rotina equilibrada entre trabalho, lazer e descanso;

Investir em momentos de introspecção, como meditação e relaxamento;

Cultivar relações interpessoais saudáveis;

Evitar a sobrecarga de informações e limitar o uso das tecnologias;

Buscar apoio profissional sempre que necessário e não hesitar em pedir ajuda.

Rede Ebserh

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) faz parte da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Rede Ebserh) desde dezembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.