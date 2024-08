Campo Grande comemora 125 anos nesta segunda-feira

Divulgação

Campo Grande completa nesta segunda-feira (26), 125 anos. A capital do estado do Mato Grosso do Sul, está situada na porção central estadual, em uma zona geográfica caracterizada pelo tipo climático tropical e pela vegetação de Cerrado. O município foi fundado por imigrantes provenientes de outros estados brasileiros que buscavam novas terras favoráveis ao desenvolvimento de atividades agropecuárias. Na atualidade, a cidade conta com cerca de 900 mil habitantes.

Economicamente, o setor terciário é o principal do município, como as atividades de comércio e serviços. A indústria e a agropecuária também têm um papel de destaque na economia da cidade.

Além disso, a cidade conta com uma infraestrutura moderna e bastante desenvolvida. Em termos culturais, guarda influências de vários povos, com destaque para europeus, japoneses e indígenas.

A cidade de Campo Grande foi fundada em 1872, por meio da imigração de paulistas e mineiros para a fronteira sudoeste brasileira, em busca de terras férteis.

O solo encontrado no município possui alta fertilidade e uma coloração avermelhada. Essa característica pedológica resultou no apelido de Campo Grande, a “Cidade Morena”.

O cenário econômico do município é marcado pelas atividades terciárias, como a administração pública, o comércio e os serviços, além do ecoturismo.

O município conta com fábricas de beneficiamento de produtos primários e atividades agropecuárias, como lavouras de soja e criação de gado leiteiro.

A cidade de Campo Grande é a terceira maior em população do Centro-Oeste e a mais populosa do estado de Mato Grosso do Sul.

A divisão administrativa campo-grandense contempla sete grandes regiões, que estão divididas em 79 bairros.

A culinária local é caracterizada por pratos como o nhoque de mandioca com carne-seca. A bebida tradicional da cidade é o tererê.