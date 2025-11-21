O projeto conta com 206 terrenos entre 300 m² e 750 m² e foi desenvolvido ao longo de seis anos
Campo Grande recebe lançamento do Condomínio Eco Maracá Residencial / Foto: Rhobson Tavares Lima / O Pantaneiro
O Condomínio Eco Maracá Residencial foi lançado na noite de quarta-feira (19) em Campo Grande, marcando o início oficial das vendas de um empreendimento planejado para oferecer moradia em área de mata preservada. O projeto conta com 206 terrenos entre 300 m² e 750 m² e foi desenvolvido ao longo de seis anos.
O idealizador do empreendimento, Sérgio Longen, destacou que o condomínio foi construído em área de floresta nativa, onde as árvores já existentes foram mantidas. Ele afirmou que o empreendimento está totalmente concluído no que se refere à infraestrutura, com água, energia, esgoto, gás natural, fibra óptica e sistema de monitoramento por câmeras. Segundo Longen, o condomínio possui temperatura mais baixa em comparação a outras áreas da cidade devido à vegetação densa que o cerca.
Sérgio também relatou os desafios enfrentados durante o processo de aprovação e construção em área de mata, mencionando as exigências legais e burocráticas. Ele afirmou que o empreendimento está regularizado e que os compradores podem iniciar a construção imediatamente.
A comercialização dos lotes é coordenada pela Senzano, representada por Anderson Senzano, que explicou que o Eco Maracá é um empreendimento voltado à sustentabilidade, cercado por grande área verde. Ele ressaltou que a infraestrutura já instalada permite que os compradores iniciem seus projetos de construção imediatamente. Anderson explicou ainda que todas as árvores do condomínio são catalogadas e podem ser remanejadas dentro dos lotes, conforme necessidade do projeto.
O corretor Matheus Faietti destacou o diferencial do empreendimento em relação a outros condomínios fechados da cidade, especialmente pela arborização preservada, que contribui para a redução da temperatura e para a qualidade de vida. Ele também mencionou a facilidade de acesso ao condomínio e a infraestrutura pronta, incluindo rede de esgoto e gás encanado, que permite início rápido das obras e proporciona segurança aos compradores que pretendem financiar terreno e construção.
O lançamento reuniu profissionais do setor imobiliário, investidores e representantes da empresa responsável pelo empreendimento, apresentando o Eco Maracá Residencial como uma nova opção de moradia integrada à natureza e próxima às principais vias de Campo Grande.
