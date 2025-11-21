Campo Grande recebe lançamento do Condomínio Eco Maracá Residencial / Foto: Rhobson Tavares Lima / O Pantaneiro

O Condomínio Eco Maracá Residencial foi lançado na noite de quarta-feira (19) em Campo Grande, marcando o início oficial das vendas de um empreendimento planejado para oferecer moradia em área de mata preservada. O projeto conta com 206 terrenos entre 300 m² e 750 m² e foi desenvolvido ao longo de seis anos.

Empresário Sérgio Longen no lançamento do Eco Maracá Residencial, em Campo Grande, MS. Foto: Rhobson Tavares Lima / O Pantaneiro

O idealizador do empreendimento, Sérgio Longen, destacou que o condomínio foi construído em área de floresta nativa, onde as árvores já existentes foram mantidas. Ele afirmou que o empreendimento está totalmente concluído no que se refere à infraestrutura, com água, energia, esgoto, gás natural, fibra óptica e sistema de monitoramento por câmeras. Segundo Longen, o condomínio possui temperatura mais baixa em comparação a outras áreas da cidade devido à vegetação densa que o cerca.



Sérgio também relatou os desafios enfrentados durante o processo de aprovação e construção em área de mata, mencionando as exigências legais e burocráticas. Ele afirmou que o empreendimento está regularizado e que os compradores podem iniciar a construção imediatamente.