Lançamento do RetrocarMS nesta 3ªf em noite nostálgica de carros antigos

Campo Grande vai acelerar rumo ao passado nesta terça-feira (8), com o lançamento oficial do RetrocarMS – O Encontro das Máquinas, evento que promete transformar a capital em um grande palco de celebração da cultura automotiva retrô. A partir das 19h, a Época Sanduicheria, na Rua 15 de Novembro, 2621, será tomada por relíquias sobre rodas, música e memórias que atravessam gerações.



Semelhante ao Encontro das Relíquias de Aquidauana, que recentemente realizou sua 9ª edição com grande sucesso, o RetrocarMS resgata o charme e a paixão por veículos antigos, reunindo colecionadores e admiradores em um ambiente nostálgico e vibrante. A noite de estreia promete reunir entre 80 e 100 carros antigos, vindos de diversos municípios de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos como São Paulo, Paraná e Mato Grosso — além de representantes internacionais do Paraguai e da Bolívia.



A iniciativa é da Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados de Mato Grosso do Sul, grupo tradicional que há mais de 20 anos fomenta o antigomobilismo no Estado. Após um hiato forçado pela pandemia, o coletivo retorna com força total, novo nome e grandes planos: o evento principal já tem data marcada para os dias 9 e 10 de agosto de 2025, na Praça do Papa, com programação especial que inclui exposições, homenagens, entrega de troféus e shows.



Durante o lançamento, o público poderá curtir o show da banda Prepotente, conhecida pela energia contagiante no palco e pela voz potente da vocalista, destaque da cena musical campo-grandense. Mas o RetrocarMS vai além do entretenimento: o evento tem caráter social, com arrecadação de alimentos não perecíveis (exceto sal), que serão doados a instituições beneficentes da Capital.



Com apoio da Prefeitura de Campo Grande e da Agetran, o RetrocarMS representa um novo ciclo para os eventos de carros antigos na cidade. A expectativa é consolidar Campo Grande no circuito nacional do antigomobilismo, fomentando não só a cultura, mas também setores como hotelaria, gastronomia, comércio e combustíveis, impulsionando a economia local e o turismo cultural.



A estimativa que mais de 50 clubes de carros antigos estejam ativos atualmente em Mato Grosso do Sul, revelando a força e a paixão que movem esse universo clássico — agora, com novos rumos e um encontro que promete entrar para o calendário dos grandes eventos do Estado.

