Campo Grande sedia plenária estadual sobre igualdade racial na quinta

Divulgação/ Governo de MS

No dia 12 de junho, a Secretaria de Estado da Cidadania, em Campo Grande, será palco da Plenária de Atualização e Validação da 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Conepir). O evento tem início às 9h e reunirá representantes do Movimento Social Negro, gestores públicos e conselheiros do Cedine (Conselho Estadual dos Direitos do Negro).

Organizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, em parceria com o Cedine, a plenária tem como tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial” e compõe uma etapa de continuidade da 5ª Conepir, realizada em 2022.