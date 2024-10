Campo Grande terá segundo turno entre Adriane Lopes e Rose Modesto

Reprodução

Com 98,43% das urnas apuradas, a eleição para a Prefeitura de Campo Grande seguirá para o segundo turno. A atual prefeita Adriane Lopes (PP) liderou o primeiro turno com 31,72% dos votos, enquanto Rose Modesto (União Brasil) ficou em segundo lugar, com 29,52%. A decisão final entre as duas candidatas será definida em 27 de outubro.



Adriane Lopes, que busca a reeleição, conta com Camilla Nascimento (Avante) como vice em sua chapa. Já Rose Modesto, ex-deputada federal, tem como vice o advogado Roberto Oshiro (União). A campanha até o segundo turno promete ser acirrada, refletindo a intensa disputa que já marcou o primeiro turno da eleição.

Um dos nomes mais cotados para alcançar o segundo turno, o deputado federal Beto Pereira (PSDB), ficou em terceiro lugar com 25,94% dos votos, encerrando sua participação na disputa. Ele era o candidato apoiado pelo governador do estado, Eduardo Riedel, mas não conseguiu superar as adversárias.