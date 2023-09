Cansada de ser abusada, enteada mata padrasto a facadas no Los Angeles

Mulher, de 37 anos, foi presa em flagrante na noite desta segunda-feira (18), após assassinar a facadas seu padrasto, Salomão Raimundo de Souza, de 65 anos, em uma residência na região do Los Angeles, em Campo Grande. Ela teria agido após uma discussão e por estar cansada de ser abusada.

Conforme o boletim de ocorrência, a suspeita estava em sua residência, mas decidiu ir até a casa de sua mãe, pois estava com muitas dores em relação a sua gravidez. Mas ao chegar no imóvel, teria sido impedida de entrar pelo padrasto e com isso, iniciou-se uma discussão entre eles.

Consta no registro que Salomão não queria dar a chave da porteira que dá acesso à rua e ele teria proferido a seguinte frase para a mulher: "Você pensa que eu sou igual ao corno do seu marido?", fazendo com que a suspeita o procurasse no banheiro, onde a vítima estava tomando banho, acalorando ainda mais a discussão entre eles.

Na versão apresentada pela suspeita, o padrasto teria pegou um rodo e fora do banheiro, teria acertado um golpe no ombro da mulher e mesmo após atingi-lá, teria continuado a agredir a enteada, que cansada da situação, se armou com uma faca na cozinha e desferiu três golpes contra o idoso, atingido axila esquerda e as costelas.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, visualizando a mulher do lado de fora com uma faca com sangue. No interior da residência, Salomão estava caído, nu e com as perfurações, sem apresentar sinais vitais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para constatar o óbito.

Para a polícia, a mulher explicou que estava cansada de ser abusada constantemente pelo padrasto e que não aguentava mais ter um relacionamento amoroso com ele, por não ter onde morar. Ela acusou a mãe de ter conhecimento da situação e não ter feito nada a respeito.

A Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar e GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram empenhados na ocorrência, que foi registrada como homicídio simples.