Cantata de Natal do TRE-MS acontece hoje

Divulgação

Nesta terça-feira, dia 19 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) promove a aguardada Cantata de Natal, que terá início às 19 horas. O evento é uma celebração que reúne música e a magia do Natal, trazendo um repertório especial preparado por cerca de 50 musicistas, entre cantores e instrumentistas.

Na tarde de ontem, o plenário do TRE-MS recebeu os corais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para o ensaio geral. As canções que serão apresentadas durante a cantata prometem encantar o público, que também terá a oportunidade de presenciar o acendimento das luzes natalinas no prédio da Corte Eleitoral.

Para garantir a segurança e a organização do evento, a Rua Desembargador Leão Neto do Carmo será interditada em frente ao TRE-MS a partir das 17 horas. Todos estão convidados a participar dessa celebração que marca o início das festividades natalinas na região.