Carro capota em avenida movimentada da Capital que estava sem semáforo

Henrique Kawaminami, Campo Grande News

Um carro Fiat Mob capotou após colidir em um Volkswagen Nivus, no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel e Rua Antônio Maria Coelho, na manhã desta quinta-feira (11), em Campo Grande.

O acidente ocorreu em local com falha no semáforo, conforme o Campo Grande News.

Segundo a Polícia Militar de Trânsito, a condutora do Nivus seguia pela Ernesto Geisel e se confundiu, não sabendo se o semáforo estava vermelho, e com isso, acabou avançando. Assim, atingiu o outro veículo, conduzido também por uma mulher, de 27 anos, que estava passando no sinal verde.

Com a batida, o trânsito ficou congestionado, com duas pistas interditadas. Os semáforos estão sem funcionar devido a explosão de um transformador próximo.

O Corpo de Bombeiros está no local atendendo a motorista e vai encaminhá-la para a Santa Casa. O estado de saúde não foi informado.