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Susto

Carro que seguia para oficina é destruído por incêndio no Centro de Campo Grande

Apesar do susto, não houve feridos

Anibal Placêncio

Publicado em 12/06/2026 às 16:17

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Momento em que o carro pegava fogo e assustou quem passava pela região central de Campo Grande / Cedida ao O Pantaneiro

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo, no início da tarde desta sexta-feira (12), na Rua Antônio Maria Coelho, próximo ao cruzamento com a Rua 25 de dezembro, região central de Campo Grande.

Segundo informações, o proprietário do automóvel Toyota/Corolla seguia em direção a uma oficina mecânica, por volta das 12h30. Por conta de uma pane, houve explosão na parte do motor e as chamas se espalharam rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Em razão da ocorrência, o trânsito precisou ser desviado na região durante o atendimento da equipe de emergência.


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