Carros param na calçada após colisão no Centro de Campo Grande

Henrique Kawamanini, Campo Grande News

Dois carros foram parar na calçada em acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (23) no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Marechal Rondon, no centro de Campo Grande. A condutora de 29 anos precisou ser retirada do carro pela porta traseira do veículo e foi levada à Santa Casa da Capital.

O acidente aconteceu por volta das 6h10, segundo o Campo Grande News.

Segundo informações apuradas com marido da vítima, que não quis se identificar, a condutora de 29 anos seguia em Fiat Argo pela Rua Marechal Rondon e estaria indo à academia.

No cruzamento com a Rui Barbosa, houve a colisão com o Polo, em que estavam dois militares do Exército. Com o impacto, os dois veículos foram parar na calçada, e o Fiat Argo bateu na parede de empresa de fotocopiadora.

A condutora estava consciente e orientada e foi atendida por socorristas do Samu.

Sem fratura aparente, foi levada ao Prontomed da Santa Casa. Os militares não quiseram falar com a imprensa e se limitaram a dizer que ela teria furado o sinal, o que ainda deve ser verificado para indenizações futuras.

Como os carros pararam na calçada, não foi preciso interromper o trânsito, porém, o fluxo está um pouco mais lento, já que, na quadra de cima, entre as ruas Rui Barbosa e Dom Aquino, o semáforo está desligado.

O marido da vítima foi ao local para acompanhar o socorro dela e para retirada do carro.