Casal é morto a tiros dentro de casa e ex-marido é suspeito

Casa onde o crime aconteceu / Marcos Maluf, Campo Grande News

Um casal de 44 e 49 anos foi assassinado na noite de domingo (10), e o suspeito de cometer o crime é o ex-marido da vítima. O caso ocorreu na noite de domingo (10), em uma casa na Rua Ibirapuã, no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada, após o enteado da mulher ouvir barulho de tiros. Ao conversar com a equipe por telefone, o rapaz informou que estava dormindo, quando acordou com os gritos de socorro da madrasta, conforme publicou o Campo Grande News.

Além disso, o rapaz afirmou que reconheceu a voz do suspeito como sendo a do ex-marido da mulher. Enquanto atirava, o suspeito dizia “é isso que talarico merece” e perguntava “ainda não morreu?”.

A mulher assassinada foi encontrada no corredor da casa, próximo à sala, e o corpo do homem, que estava com ela, no banheiro da suíte da residência. Após o crime, o suspeito fugiu.

Os policiais fizeram diligências na região e encontraram uma câmera de segurança na rua onde ocorreu o crime. A imagem flagrou o suspeito indo e voltando da casa onde o casal foi morto.

O vídeo foi mostrado ao filho do atirador, que reconheceu o homem como sendo seu pai.

O filho do suspeito informou aos policiais que o pai mora em uma rua, na Vila Manoel Taveira e, ao irem até a residência, a PM encontrou cápsulas de revólver calibre .38, 12 munições de calibre .32, 84 munições de calibre .357, um revólver marca Taurus calibre .22, e um revólver Smith & Wesson calibre .357.

Entretanto, o suspeito não foi localizado.

Equipes da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) foram acionadas e estiveram no local do crime, bem como a perícia e a funerária.

O caso foi registrado como feminicídio e homicídio qualificado.