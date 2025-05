Casal morreu em colisão frontal na BR-262, em Campo Grande

Você Repórter

O grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta terça-feira (20), na BR-262, entre o Indubrasil e a saída para Terenos, em Campo Grande, resultou na morte de um casal que estava em uma picape Fiat Toro.

O veículo colidiu frontalmente com um caminhão, que transportava carga de cerveja.

Conforme as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 12h.

Testemunhas relataram que o motorista da picape tentou uma ultrapassagem malsucedida, provocando a batida frontal com o caminhão.

Com o impacto, a Fiat Toro ficou completamente destruída e o casal morreu ainda no local, preso às ferragens.

Logo após a colisão, houve princípio de incêndio no caminhão, mas o fogo foi rapidamente controlado por outros motoristas que passavam pelo trecho. “Paramos antes da rotatória, mas vimos que o pessoal conseguiu apagar”, relatou um condutor que enviou vídeos ao Campo Grande News por meio do canal Direto das Ruas.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e confirmaram os dois óbitos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada para controlar o tráfego e apurar as causas do acidente. O trecho ficou tomado por destroços e houve registro de congestionamento quilométrico.

As identidades das vítimas ainda não foram oficialmente divulgadas.

