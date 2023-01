Chuva acumula 92 mm em apenas seis horas; bairros registram alagamento e enxurrada

Diversos pontos de Campo Grande registraram alagamento e prejuízo na manhã desta quarta-feira (4). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a cidade registrou acúmulo de 92,6 mm de chuva em duas seis horas.

O temporal não deu trégua, portanto, os índices devem ultrapassar o volume atualizado às 10h30 de hoje. Bairros como Aero Rancho, Caiobá, Vila Alba, Silvia Regina, Bonança, Jardim Noroeste e Centro tiveram prejuízo.

O monitoramento também mostra que Aquidauana teve acumulado de 29,8 mm; em dois Irmãos do Buriti, 42,4 mm; Maracaju com 30; Miranda com 29,4; Ribas do Rio Pardo 29; e Sidrolândia com chuva de 18 milímetros.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) todo Mato Grosso do Sul está em alerta laranja de perigo pela tempestade prevista. A recomendação é para que moradores não se abriguem ou estacionem embaixo de placas metálicas, ou árvores, nem utilizem equipamentos eletrônicos ligados na tomada. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta para eventuais ocorrências.



Lago do Amor

Cartão-postal da Capital, o Lago do Amor transbordou durante o temporal. A passarela entre o guard rail e o lago não suportou o alto volume de água e cedeu, segundo Jornal Midiamax. O trecho entre as duas rotatórias está interditado pela água.

A enxurrada vaza pelo local que cedeu e continua desmoronando pelo alto volume de água, que começa desde a rotatória do monumento dos peixes até o prédio da Iagro, acima da UFMS. Carros estão desviando, pois a água ultrapassa boa parte dos pneus dos veículos. Os condutores estão fazendo retorno e procurando rotas alternativas.