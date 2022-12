Ciclista morre ao cair cinco metros em ponte no São Conrado

Vítima ainda não foi identificada / Foto: Henrique Arakaki, Midiamax

Um homem, que ainda não foi identificado por não portar documentos, morreu na tarde desta quinta-feira (29) ao cair de cinco metros enquanto atravessa uma ponte no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Ele quebrou o pescoço na queda.

A vítima andava na bicicleta sobre uma ponte que liga as Ruas Praia Grande e Major Juarez Lucas de Jesus. Ao Jornal Midiamax o Corpo de Bombeiros Militar informou que ele despencou cerca de cinco metros.

"Meu filho viu ele caindo e veio correndo e gritando 'pai, o guri caiu'. Na hora achei que fosse uma criança, mas vim ver e era um senhor já. Nunca vi ele por aqui", disse uma testemunha do acidente.

Ainda conforme o site, a vítima quebrou o pescoço ao cair e bater a cabeça em um pedaço de concreto que estava na água. A ponte não tem nenhum tipo de proteção e os moradores da região usam para não precisarem se deslocar até o retorno, na Rua Leão Zardo.

Militares do Corpo de Bombeiros estão no local e a perícia criminal, junto com a Polícia Civil estão a caminho.