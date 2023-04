Com apoio da Fundação de Cultura, Feira Mixturô traz conceito de organização e estrutura

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a Adamas (Associação das Meninas) trazem para a população um novo conceito de feira, com organização e estrutura diferenciadas. A "Feira Mixturô" terá sua primeira edição no dia 7 de maio, das 10 às 16h, na Praça do Chamamé (Rua Jeribá, n. 1.052), no Bairro Chácara Cachoeira.

A nova feira une empreendedorismo, economia criativa e gastronomia. A ideia é dar vida a espaços públicos, tornando a arte e a cultura acessível a todos.

Carina Zamboni, uma das responsáveis, afirma que a ideia da feira surgiu quando a organização percebeu a dificuldade de pequenos empreendedores em comercializar seus produtos.

“Com o crescimento das feiras de artesanato na cidade, uma parte dos expositores ficou de lado e comentou com a nossa organização seu desejo de ter a mesma oportunidade. Então desenhamos um projeto e levamos para a Fundação de Cultura, que nos apoiou prontamente, oferecendo estrutura de palco, iluminação, som e atrações culturais”.

Junto com a Fundação de Cultura, a Adamas promove a feira de forma setorizada, o que facilita ao cliente encontrar o produto que procura. A Adamas foi criada a partir de um sonho em comum de três amigas artesãs e feirantes (Carina Zamboni, Denise Zamboni e Natália Basseto) em fazer a diferença, fortalecendo eventos culturais e de empreendedorismo.

Após o amadurecimento do projeto juntaram-se ao grupo as também artesãs Jane Arguello e Fernanda Gutierrez. A Associação das Meninas tem como objetivo a realização de eventos, valorização de pessoas, troca de experiências e profissionalização dos expositores.

A feira é aberta para participação de pequenos empreendedores e artesãos. Para participar, basta preencher a ficha de inscrição clicando aqui. Junto à ficha de inscrição, estão as regras para participar.

Para saber mais sobre a Feira Mixturô, entre em contato pelo Whatsapp (67) 9 9955-0017, e siga o evento no Instagram @feiramixturo.