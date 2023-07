Com apoio da Fundesporte, etapa do Estadual de Vôlei de Praia começa nesta quinta-feira

A Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande, recebe a partir desta quinta-feira (20) a terceira etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia, nas categorias sub-17, sub-19 e adulto. O evento conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

De acordo com a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), que organiza a competição, 43 duplas estão inscritas, nos gêneros feminino e masculino. Elas vão representar seis municípios: Campo Grande, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. A novidade é a participação de atletas convidados da Venezuela e Japão.

As primeiras partidas serão pela categoria sub-17, já nesta quinta-feira, 20, a partir das 8 horas. As finais estão programadas para as 15 horas. Já na sexta-feira, 21, os atletas do sub-19 entram em ação, com as decisões previstas para as 14h30. No sábado, 22, pisam nas areias do Belmar Fidalgo os jogadores da classe adulta. Os campeões serão conhecidos no domingo, 23.