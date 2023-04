Com horário ampliado, Detran do Pátio Central começa a atender nesta segunda

A Agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) no Shopping Pátio Central, em Campo Grande, começa com novo horário a partir desta segunda-feira,3. Ela vai funcionar das 8h às 16h30, sem interrupção. Assim pode atender mais condutores que precisam regularizar seus documentos.

“Todas as nossas agências estão passando por reformas ou melhorias na estrutura, buscando sempre o que o governador Eduardo Riedel tem orientado: o atendimento com eficiência ao cidadão. Nesta agência já fizemos algumas mudanças, mas sempre é possível melhorar um pouco mais”, afirmou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

O diretor-adjunto do Detran-MS, Juvenal Neto, destacou que a instituição tem disponibilizado um serviço com agilidade ao público. “Esse é um trabalho de equipe, todo mundo empenhado, realizando bem a sua função”, completou.

Quem também ficou feliz com a notícia é Juan Manoel Ferreira Gomes: “Muito bom isso, porque é no horário do almoço que as pessoas têm para resolver as coisas, então isso é excelente. E o atendimento aqui é muito bom”.

Na unidade do Detran-MS no Pátio Central Shopping são atendidos uma média de mil pessoas por dia. Só na Central de Exames são em média 500 exames médicos e psicológicos diariamente. Boa parte dos frequentadores da Agência são de autoescolas.

A direção do Pátio Central Shopping também comemorou a ampliação do horário de atendimento da autarquia. "Vemos a mudança do horário de funcionamento do Detran com bons olhos principalmente para dinamizar o atendimento da população, que muitas vezes tem apenas o horário do almoço para resolver suas pendências pessoais”, afirmou Helma Firmino, superintendente do Pátio Central.