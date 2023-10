Comitê da Primeira Infância conhece ações para melhoria da educação em Campo Grande

Dilvulgação/ TCE-MS

Os representantes do Comitê ampliado do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, e o conselheiro Marcio Monteiro, relator das contas de Campo Grande, se reuniram na manhã desta segunda-feira, 30 de outubro, com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o secretário municipal de educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, e a secretária de finanças e planejamento, Márcia Hokama.

A reunião, segundo o coordenador geral do Comitê da Primeira Infância do TCE-MS, conselheiro Célio de Lima, foi solicitada pela prefeitura da Capital para apresentar para as ações que estão sendo desenvolvidas em prol da primeira infância, principalmente, na área da educação. “O que a gente observou é que houve um avanço na tentativa de uma solução para o problema do déficit de vagas em creches aqui na Capital. Saímos esperançosos da reunião com relação ao compromisso da prefeitura.”

O secretário de educação disse que a intenção é “mostrar o que Campo Grande tem feito, ouvir as demandas e aprender com o Tribunal de Contas. Acreditamos que se caminharmos de mãos dadas, a primeira infância vai beneficiada. Nosso maior desafio é a ampliação do número de vagas e estamos trabalhando nisso, buscando parcerias para a ampliação de vagas e construção de novas escolas”, explicou o secretário de educação de Campo Grande, Lucas Bitencourt.

Uma equipe formada por 12 auditores do TCE-MS, visitou, entre os dias 24 a 26 de abril, 18 escolas municipais urbanas, abrangendo mais de 4 mil alunos matriculados. Na ação foram analisados itens como acessibilidade, estrutura e conservação, saneamento básico e energia elétrica, sistema de combate a incêndios, alimentação, esporte, recreação e espaços pedagógicos.

A prefeita Adriane Lopes afirmou que educação é prioridade para a atual gestão. “Desde que assumimos a prefeitura estamos trabalhando e buscando soluções rápidas para as pautas de Campo Grande. A reunião com esse comitê traz para Campo Grande um alívio e nós percebemos que o TCE está focado na primeira infância e essa integração vai trazer respostas rápidas para as demandas da nossa cidade”.

Ao final da reunião, o presidente da Corte de Contas, afirmou que a reunião foi extremamente produtiva e promissora. “Nós começamos aqui uma discussão em busca de soluções para o problema da falta de vagas nas creches e sobre o setor educacional como um todo. Nós estamos discutindo primeira infância, porém a nossa preocupação envolve todo o sistema educacional. A prefeita compareceu junto com sua equipe técnica para nos mostrar como ela recebeu a prefeitura e qual a perspectiva até o final da sua gestão. Na discussão chegamos a conclusão que, com a união de esforços do grupo de cooperadores que envolve o TJMS, MPMS, a Defensoria Pública e Assomasul, apontaremos sugestões e possibilidades para a solução do problema”.

Também participaram da reunião a defensora pública Débora Paulino, a procuradora de justiça Vera Vieira e a desembargadora Elizabete Anache e o representante da Assomasul, Dráuzio Jucá Pires.