Concurseiro sofre desidratação profunda em teste de corrida da PM e morre em Campo Grande

Rapaz não resistiu / Divulgação

O concurseiro Arthur Matheus Martins Rosa, 25 anos, candidato que morreu durante corrida no teste de aptidão física de concurso para a PMMS, nesta quinta-feira (3), em Campo Grande sofreu desidratação profunda. Ele e outros postulantes estavam no Centro Olímpico da Vila Nasser.

Segundo o Dourados News, a declaração sobre a causa da morte do concurseiro vem do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelos testes, conforme divulgado em Diário Oficial do MS, em 12 de julho.

O Instituto informou, em nota, que Arthur Matheus sofreu quadro de desidratação profunda no momento que foi socorrido. Ele caiu na pista e tentou se levantar, mas caiu de novo.

A publicação replicada pelo Topmidia informa que o Idecan destacou que para participar dos testes, os candidatos têm de apresentar laudo médico e exames para mostrar que estão aptos a passarem pelo esforço físico. No caso dos laudos de Rosa, ele foi considerado apto.

Outra informação do Idecan, é que, há 40 dias, a instituição disponibilizou cronograma para preparação dos candidatos. Foi informado que eles deveriam correr 2.400 em 12 minutos, conforme edital do certame.

O caso

Dois candidatos do concurso da PMM faziam corrida de 12 minutos, que faz parte do teste de aptidão física para entrar na corporação. A prova, que conta com outros exercícios físicos, é de caráter eliminatório e é uma das últimas etapas do certame. Os concorrentes estavam próximos de concluir o exercício, mas desabaram na pista. Eles tentaram levantar, mas caíram de novo.

O SAMU foi acionado e socorreu as vítimas, que foram levadas para o Hospital Adventista do Pênfigo. Arthur Mateus, que é do estado de Goiás, recebeu os procedimentos e estava na UTI e não resistiu. Veja o vídeo da queda dos concorrentes e o momento que o SAMU atende uma das vítimas.

O outro candidato, que não teve a identificação revelada, também está internado no CTI do hospital.

As informações sobre a prova de aptidão física constam em Diário Oficial do Estado, publicado no dia 12 de julho deste ano. Os testes acontecem dos dias 2 a 5 de agosto.

São quatro concursos públicos em vigência para a Segurança Pública: um de soldados da PM e outro de oficiais da PM. Também há o de soldados Bombeiro Militar e oficial BMMS.