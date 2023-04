Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Campo Grande

Na manhã de ontem terça-feira , dia 25, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), em conjunto com o GARRAS e a DRE/MT, durante a denominada "Operação Mato Seco", cumpriu diversos mandados judiciais, em Campo Grande-MS.

No momento em que realizaram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na região das Moreninhas, Campo Grande/MS, equipe composta por policiais da DENAR realizaram a prisão de um homem, de 35 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto em aberto em razão de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado em razão do vínculo familiar.

Segundo apurado, o investigado abusou de sua enteada, em 2015, quando ela tinha 10 anos de idade.