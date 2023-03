Condutor perde controle de moto, invade canteiro central e morre

Você repórter

O homem de 56 anos morreu após colidir a moto em meio-fio e invadir o canteiro central da Avenida Manoel da Costa Lima, no Trevo Imbirussu, região do Bairro Guanandi, em Campo Grande. A vítima não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

De acordo com as informações que constam em boletim de ocorrência, ele conduzia uma motocicleta Honda Biz, cor preta, quando perdeu o controle da direção e colidiu no meio-fio, invadindo o canteiro central da avenida.

Ele caiu e o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou o óbito do homem no local. Nenhum familiar da vítima foi localizado no momento da ocorrência e a moto foi removida ao pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).