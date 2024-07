Controlador geral de Goiás visita MS para intercâmbio de boas práticas

Na quinta-feira (4), a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) recebeu a visita do controlador-geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller. Na ocasião, foram compartilhadas boas práticas com intercâmbio de informações e experiências.

A programação contou com apresentações relacionadas ao planejamento estratégico da CGE-MS, bem como apresentações específicas sobre auditoria, ouvidoria, corregedoria, compliance, tecnologia da informação e informações estratégicas.

Com foco na melhoria contínua das atividades de controle interno, as controladorias atuam de maneira a viabilizar a potencialização dos serviços públicos e, a partir da troca de experiências, os órgãos tendem a ampliar os ganhos e a qualidade das entregas à sociedade.

De acordo com o controlador-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Girão de Arruda, as visitas são oportunidades para trocar experiências e conhecer outras realidades. “Por meio dessa interação é possível refinar o ponto de vista sobre o controle interno e adaptar boas ideias à nossa realidade de maneira que seja possível implantar metodologias já testadas. É um tipo de atividade que algumas controladorias vêm desenvolvendo no Brasil nos últimos dois anos”, destacou.

Apesar de ainda não serem realizadas com grande intensidade no país, as visitas já estão entre as atividades regulares da CGE-GO.

“Conhecer a experiência de cada controladoria é algo muito rico, que nos permite aproveitar as melhores práticas de cada um desses órgãos. Conversamos muito sobre o processo de planejamento estratégico adotado aqui na CGE-MS. Vários aspectos que foram abordados vão nos permitir qualificar ainda mais o nosso processo em Goiás. Então, fica claro como é útil fazer esse contato constantemente e trocar experiências, pois nos permite avançar”, compartilhou o controlador-geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller.