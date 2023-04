Conveniência que funcionava como "boca de fumo" é fechado em campo Grande

Na manhã desta terça-feira (4), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), prendeu em flagrante três pessoas, de 21 e os outros de 19 anos, suspeitos de praticarem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A última suspeita, de 19 anos, também foi autuada pelo crime de desacato.

Chegou ao conhecimento da Denar, por meio de denúncias registradas no sistema disque denúncia 181, e via telefonemas para a unidade policial, que uma conveniência e uma casa vizinha, situadas no Bairro Jardim Noroeste, funcionavam como bocas de fumo, cujos traficantes seriam um homem de 21 anos e duas mulheres de 19 anos, irmã e namorada, respectivamente, do primeiro indivíduo.

Ainda, uma das mulheres supostamente estaria traficando com uma criança em seu colo.

Para a apuração dos fatos, os investigadores da DENAR foram até o endereço e realizaram o devido monitoramento, podendo notar que, sempre que alguém chegava naquela conveniência, eram atendidos pelos três suspeitos e, depois que realizava o pagamento em dinheiro, o homem daquele grupo, de 21 anos, ia até a residência vizinha, voltava depois de pouco tempo e entregava alguma coisa à pessoa que estava esperando, aparentemente havendo transação ilícita de entorpecente, ou seja, a droga ficava escondida na casa vizinha, e não propriamente na conveniência.

Depois de um certo tempo de monitoramento, os policiais civis visualizaram mais um homem, possivelmente usuário, chegando na conveniência, ocorrendo o mesmo modus operandi acima descrito, com um dos suspeitos entrando na casa vizinha e, logo em seguida, retornando e entregando algo para o pretenso usuário.

Para verificar se esse homem tinha comprado entorpecente, os investigadores realizaram a abordagem em via pública, obtendo êxito em encontrar com esse usuário (no boné), 1 pedra de pasta-base de cocaína, pesando 0,60 g, confirmando que havia acabado de comprar a droga na "biqueira".

Diante dos fatos, os policiais abordaram os três suspeitos na conveniência e incursionaram na residência ao lado, que em tese serviria para o depósito da droga. Assim que adentraram no local, os investigadores visualizaram a quantia de R$ 293,00, em notas trocadas.

Em seguida, em buscas pelo imóvel, a equipe DENAR conseguiu localizar um volume bruto de pasta-base de cocaína, armazenado em um saco plástico, e outro volume bruto maconha, dentro de um saco plástico, escondidos em uma lixeira que ficava na lavanderia, juntamente com duas balanças de precisão. Ainda, dentro do guarda-roupa do quarto, no meio das roupas de bebê, a equipe conseguiu apreender um saco com farta quantidade de substância análoga à cocaína, em pó. A cocaína totalizou 776 g e a maconha totalizou 114 g.

Após o encontro da droga, uma das mulheres, de 19 anos, passou a desacatar os investigadores, proferindo os seguintes dizeres: "Filhos das putas, eu não tenho medo de polícia".

A boca de fumo ficava bem próxima de dois estabelecimentos de ensino, especificamente a 750 metros de uma escola municipal, e a 700 metros de uma creche, indicativo da maior reprovabilidade dos comportamentos.

Portanto, os três suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na forma majorada, sendo que uma das mulheres também foi autuada pelo crime de desacato, encaminhados ao final à delegacia para as providências cabíveis.