Corpo de homem é encontrado seminu com os pés amarrados

Henrique Arakaki / Midiamax

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), em Campo Grande, no Bairro Jardim Imá. A vítima estava com os pés amarrados, com uma camiseta.

Conforme o site Midiamax, informações preliminares são de que o homem tinha sinais de violência no corpo, ferimentos na barriga e na cabeça, mas não foi especificado sobre o que seria, se facadas e tiros. O corpo foi localizado depois de denúncias anônimas.

O corpo foi encontrado em um terreno na Rua Florianópolis, só de cuecas. Segundo informações dos bombeiros, o homem já estaria morto há pelo menos 4 horas. A perícia da Polícia Civil foi para o local e equipes do Goi (Grupo de Operações e Investigações).