Corredores e amigos realizam ato por justiça à Danielle

Amigos de Danielle Correa de Oliveira, de 41 anos, que morreu atropelada na manhã deste sábado (15), na MS-010, saída para Rochedinho, realizaram uma manifestação, neste domingo (16), por justiça a corredora.

A morte gerou uma onda de indignação entre os amigos, familiares e outros corredores. O ato aconteceu em frente ao Fórum de Campo Grande.

Danielle adorava fazer corrida, esporte a qual ela aprendeu a gostar após perder a filha de apenas 4 anos para o câncer. Ela corria quando foi atropelada por um motorista em aparente estado de embriaguez, que tentou uma ultrapassagem e atingiu Danielle e outra mulher que estava com ela

Segundo o boletim de ocorrência, as duas vítimas praticavam uma corrida junto a um grupo de corrida escoltado por dois veículos, quando foram atingidas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local constatou que Danielle Oliveira já estava sem vida. Já a outra vítima, sofreu escoriações e foi socorrida até a UPA Coronel Antonino.

As testemunhas relataram, também, que após atropelar as vítimas, o condutor parou na via e foi detido pelo grupo. O estudante encontrava-se visivelmente embriagado, usava uma pulseira de uma casa noturna e no interior do veículo foram encontradas latas e uma garrafa de cerveja.

O estudante se recusou a realizar o teste do bafômetro. No local foi realizado o termo de constatação de embriaguez e o veículo foi apreendido.